Höchst 1b trumpft bei Nenzing 1b auf

Höchst 1b erreichte einen 3:1-Erfolg bei FC Nenzing 1b. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur blum FC Höchst 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Mohammet Durmus Demircan brachte blum FC Höchst 1b in der 38. Minute in Front. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Robert Blum erhöhte den Vorsprung von Höchst 1b nach 63 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 von blum FC Höchst 1b sorgte Anes Ikanovic, der in Minute 71 zur Stelle war. Moritz Latzer schoss die Kugel zum 1:3 für Nenzing 1b über die Linie (76.). Zum Schluss feierte Höchst 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen das Heimteam.

FC Nenzing 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Bilanz von Nenzing 1b ist mit drei Siegen und drei Niederlagen ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (13:13) konsequent fort. Folgerichtig findet sich FC Nenzing 1b im Tabellenmittelfeld wieder. Die Lage von Nenzing 1b bleibt angespannt. Gegen blum FC Höchst 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Höchst 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte blum FC Höchst 1b vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Seit fünf Begegnungen hat Höchst 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Blum FC Höchst 1b setzte sich mit diesem Sieg von FC Nenzing 1b ab und belegt nun mit 13 Punkten den dritten Rang, während Nenzing 1b weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft FC Nenzing 1b auf RW Rankweil 1b, Höchst 1b spielt tags zuvor gegen Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors.

Heinz Fladenhofer, Trainer blim FC Höchst II: „Mein Team war von Beginn an sehr gut im Spiel wobei die erste gute Torchance in der sechsten Spielminute - nach einem Fehler in unserer Verteidigung - der Gegner hatte, doch Andreas Schrottner, unser Torhüter, konnte den Ball erfolgreich abwehren. Ein paar Minuten später Parierte der Nenzinger Schlussmann einen Elfmeter von uns. In der 38. Spielminute nach einem super Angriffspressing von uns, konnte Mohammet Durmus Demircan die 1:0 bringen. Mit diesem Resultat ging es auch in die Pause. Nach einer schön herausgespielten Aktion, mit Superzuspiel von Mohammet Durmus Demircan in die Tiefe auf Blum Robert, konnten wir das 2:0 erzielen. In der 71 Spielminute dann ein Traumtor von Ikanovic Anes, er antizipierte sehr schnell und erkannte, dass der gegnerische Torhüter sehr weit aufgerückt war und konnte den Ball aus zirka 35 Metern im Tor versenken. Nenzing kam in der 76. Spielminute noch zum Anschlusstreffer, mehr war aber nicht mehr drinnen. Insgesamt ein verdienter Sieg, wir hatten mehr Spielanteile, aber Nenzing war gerade in der Offensive sehr gefährlich. Gratulation an mein Team, das mich immer wieder überrascht, denn sie haben gerade gegen den Ball sehr gut in zwei Zonen in Tiefe und Breite verteidigt. Das haben wir unter der Woche trainiert.“

Bester Spieler blum FC Höchst II: Andreas Schrottner (Torhüter)







3. Landesklasse: FC Nenzing 1b – blum FC Höchst 1b, 1:3 (0:1)

76 Moritz Latzer 1:3

71 Anes Ikanovic 0:3

63 Robert Blum 0:2

38 Mohammet Durmus Demircan 0:1