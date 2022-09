Elias Asen leitet für Fussach II die Wende gegen Sulz II ein

Details Sonntag, 11. September 2022 01:59

Durch ein 3:2 holte sich SC Fussach 1b in der Partie gegen FC Renault Malin Sulz 1b drei Punkte. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Lukas Cesa brachte Fussach 1b per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 28. und 38. Minute vollstreckte. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Elias Asen aufseiten der Heimmannschaft das 1:2 (40.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf SC Fussach 1b zum Ausgleich (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nur eine Minute später erzielte Fussach 1b die 3:2-Führung. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab FC Sulz 1b die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

SC Fussach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Fussach 1b verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 3. Landesklasse. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SC Fussach 1b liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 27 Gegentreffer fing.

FC Renault Malin Sulz 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 19 Gegentore verdauen musste. FC Sulz 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für Fussach 1b ist SC Mühlebach (Samstag, 17:00 Uhr). FC Renault Malin Sulz 1b misst sich am selben Tag mit blum FC Höchst 1b (14:30 Uhr).

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – FC Renault Malin Sulz 1b, 3:2 (2:2)

76 Fabian Haemmerle 3:2

44 Justin Naegele 2:2

40 Elias Asen 1:2

38 Lukas Cesa 0:2

28 Lukas Cesa 0:1