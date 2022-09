Höchst 1b gewinnt Spitzenspiel gegen die BE Feldkirch Juniors

Details Sonntag, 11. September 2022 02:00

Mit Höchst 1b und FC BW Feldkirch Juniors trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien blum FC Höchst 1b aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Höchst 1b wurde der Favoritenrolle gerecht.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Mehmet Dinckan. In der 57. Minute traf der Spieler von Feldkirch Juniors ins Schwarze. Jetzt erst recht, dachte sich blum FC Höchst 1b, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (63.). Nach 65 Minuten beförderte die Heimmannschaft das Leder zum 2:1 ins gegnerische Netz. Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors geriet deutlicher in Rückstand, als Höchst 1b auf 3:1 erhöhte (69.). Enes Kocabay baute den Vorsprung von blum FC Höchst 1b in der 79. Minute aus. Zum Schluss feierte Höchst 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen FC BW Feldkirch Juniors.

Blum FC Höchst 1b ist nach dem Sieg gegen Feldkirch Juniors neuer Spitzenreiter der 3. Landesklasse. Höchst 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte blum FC Höchst 1b fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Seit sechs Begegnungen hat Höchst 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Mit zehn ergatterten Punkten steht Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors auf Tabellenplatz fünf. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC BW Feldkirch Juniors bei.

Blum FC Höchst 1b tritt am kommenden Samstag bei FC Renault Malin Sulz 1b an, Feldkirch Juniors empfängt am selben Tag RW Rankweil 1b.

3. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 4:1 (0:0)

79 Enes Kocabay 4:1

69 Bilal Guemues 3:1

65 Bilal Guemues 2:1

63 Bilal Guemues 1:1

57 Mehmet Dinckan 0:1