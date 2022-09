Lauterach 1c gewinnt Schlins II und klettert in der Tabelle nach oben

Details Sonntag, 11. September 2022 02:02

Am Samstag verbuchte Lauterach 1c einen 3:1-Erfolg gegen Schlins 1b. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Lauterach 1c die Nase vorn.

Andrej Gavric brachte die Heimmannschaft in der achten Minute nach vorn. Bereits in der elften Minute erhöhte Adrian Martinovic den Vorsprung von Lauterach 1c. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Emanuel Stadler in der 26. Minute. Zur Pause war FC Lauterach 1c im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lauterach 1c für einen Treffer sorgte (93.). Am Schluss siegte FC Lauterach 1c gegen ERNE FC Schlins 1b.

Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte Lauterach 1c bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

ERNE FC Schlins 1b taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit diesem Sieg zog FC Lauterach 1c an FC Schlins 1b vorbei auf Platz sechs. Schlins 1b fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft Lauterach 1c auf FC Nenzing 1b, ERNE FC Schlins 1b spielt tags zuvor gegen SC Admira Dornbirn Juniors.

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – ERNE FC Schlins 1b, 3:1 (2:1)

93 Goekdeniz Akbulut 3:1

26 Emanuel Stadler 2:1

11 Adrian Martinovic 2:0

8 Andrej Gavric 1:0