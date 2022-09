FC Götzis 1b nach dramatischer Partie bei den Admira Dornbirn Juniors am Gipfel

Details Montag, 12. September 2022 01:39

Admira Dornbirn Juniors und FC Götzis 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 4:5. Die Ausgangslage sprach für Götzis 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Philipp Fehle traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Adesola Adeleye schoss die Kugel zum 2:0 für den Ligaprimus über die Linie (29.). Justin Gruber ließ sich in der 33. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SC Admira Dornbirn Juniors. Manuel Beer glich nur wenig später für das Heimteam aus (35.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Roman Fend für Vollbad FC Götzis 1b zur Führung (43.). Zur Pause wusste FC Götzis 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die passende Antwort hatte Patrick Pexa parat, als er in der 47. Minute zum Ausgleich traf. Adeleye schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). Geschockt zeigte sich Admira Dornbirn Juniors nicht. Nur wenig später war Julian Poldlehner mit dem Ausgleich zur Stelle (65.). Mario Barac stellte für Götzis 1b im Schlussakt den Führungstreffer sicher (87.). Schließlich strich Vollbad FC Götzis 1b die Optimalausbeute gegen SC Admira Dornbirn Juniors ein.

Admira Dornbirn Juniors findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. In dieser Saison sammelte Admira Dornbirn Juniors bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen. SC Admira Dornbirn Juniors baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die errungenen drei Zähler gingen für FC Götzis 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensivabteilung von Götzis 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 24-mal zu. Vollbad FC Götzis 1b ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich FC Götzis 1b selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am nächsten Samstag reist Admira Dornbirn Juniors zu ERNE FC Schlins 1b, zeitgleich empfängt Götzis 1b Hard 1b.

3. Landesklasse: SC Admira Dornbirn Juniors – Vollbad FC Götzis 1b, 4:5 (2:3)

87 Mario Barac 4:5

65 Julian Poldlehner 4:4

60 Adesola Adeleye 3:4

47 Patrick Pexa 3:3

43 Roman Fend 2:3

35 Manuel Beer 2:2

33 Justin Gruber 1:2

29 Adesola Adeleye 0:2

2 Philipp Fehle 0:1