Thriller zwischen Hard II und den Altenstadt Juniors

Details Sonntag, 25. September 2022 00:22

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Hard 1b. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 5:3 gegen TSV Altenstadt Juniors durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Hard 1b enttäuschte die Erwartungen nicht.

Marco Meusburger brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Leonardo Berati versenkte die Kugel zum 2:0 für Hard 1b (17.). Mit dem 3:0 von Turgay Celik für Hard 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (25.). Bevor es in die Pause ging, hatte Altenstadt Juniors noch das 1:3 parat (41.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Can Kotan mit dem 2:3 für den Gast zur Stelle (44.). Mit einem Tor Vorsprung für Hard 1b ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Lukas Walser glich nur wenig später für Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) aus (50.). Mit zwei schnellen Treffern von Johannes Kucera (70.) und Berati (74.) machte Hard 1b deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Hard 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen TSV Altenstadt Juniors.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Hard 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hard 1b. Hard 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Altenstadt Juniors findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Lage von Altenstadt Juniors bleibt angespannt. Gegen Hard 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Samstag reist Hard 1b zu ERNE FC Schlins 1b, zeitgleich empfängt Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) SC Fussach 1b.

3. Landesklasse: Hard 1b – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 5:3 (3:2)

74 Leonardo Berati 5:3

70 Johannes Kucera 4:3

50 Lukas Walser 3:3

44 Can Kotan 3:2

41 Lucca Oberhoeller 3:1

25 Turgay Celik 3:0

17 Leonardo Berati 2:0

7 Marco Meusburger 1:0