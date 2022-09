Mäder mit sechs Treffern in Fussach

Details Sonntag, 25. September 2022 00:23

SC Fussach 1b kam gegen Mäder mit 1:6 unter die Räder.

Onur Sicakbay brachte FC Mäder in der 24. Spielminute in Führung. Philipp Madlener erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 34 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Luca Kinzel war es, der in der 56. Minute den Ball im Tor von Mäder unterbrachte. FC Mäder ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Selcuk Olcum (61.), Burak Erdogan (69.) und Alican Akyildiz (75.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Erdogan, der das 6:1 aus Sicht von Mäder perfekt machte (90.). FC Mäder überrannte Fussach 1b förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SC Fussach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Für die Heimmannschaft gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Fussach 1b bislang noch nicht. Der Angriff des Schlusslichts ist mit elf Treffern der erfolgloseste der 3. Landesklasse. In dieser Saison sammelte SC Fussach 1b bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Mit erschreckenden 37 Gegentoren stellt Mäder die schlechteste Abwehr der Liga. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat FC Mäder derzeit auf dem Konto.

Mäder setzte sich mit diesem Sieg von Fussach 1b ab und belegt nun mit zehn Punkten den elften Rang, während SC Fussach 1b weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Fussach 1b ist Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) (Samstag, 13:45 Uhr). FC Mäder misst sich am selben Tag mit blum FC Höchst 1b (16:00 Uhr).

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – FC Mäder, 1:6 (0:2)

