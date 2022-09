Subasic glänzt als dreifacher Torschütze für Lauterach 1c gegen die Feldkirch Juniors

Details Sonntag, 25. September 2022 00:24

Lauterach 1c kam gegen Feldkirch Juniors zu einem klaren 5:2-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Lauterach 1c wusste zu überraschen.

Gleich zu Spielbeginn traf das Heimteam zur frühen Führung (3.). Fabio Subasic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Lauterach 1c (8./16.). Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors versenkte die Kugel in der 36. Minute zum 1:3. Mit der Führung für FC Lauterach 1c ging es in die Kabine. Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Subasic bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (58.). In der 61. Minute brachte Niklas Purtscher das Netz für FC BW Feldkirch Juniors zum Zappeln. Benjamin Gabsi überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:2 für Lauterach 1c (66.). Letztlich fuhr FC Lauterach 1c einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für FC Lauterach 1c gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Defensive von Lauterach 1c muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 23-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte FC Lauterach 1c bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Feldkirch Juniors momentan auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zog Lauterach 1c an den Gästen vorbei auf Platz sechs. Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors fiel auf die neunte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für FC Lauterach 1c ist FC Renault Malin Sulz 1b (Samstag, 13:30 Uhr). FC BW Feldkirch Juniors misst sich am selben Tag mit SC Admira Dornbirn Juniors (16:45 Uhr).

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 5:2 (3:1)

66 Benjamin Gabsi 5:2

61 Niklas Purtscher 4:2

58 Fabio Subasic 4:1

36 Goektug Kardasoglu 3:1

16 Fabio Subasic 3:0

8 Fabio Subasic 2:0

3 Kemal Guel 1:0