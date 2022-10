Mäder sorgt gegen Höchst II zeitig für die Entscheidung

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:51

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf Mäder hatte Höchst 1b klar das Nachsehen und verlor mit 0:3. Die Experten wiesen blum FC Höchst 1b vor dem Match gegen FC Mäder die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Selcuk Olcum brachte Höchst 1b per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 15. und 26. Minute vollstreckte. Philipp Madlener vollendete zum dritten Tagestreffer in der 30. Spielminute. Der Unparteiische beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das Mäder bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Der Gastgeber muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Mäder in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 30 Treffern stellt Mäder den besten Angriff der 3. Landesklasse. FC Mäder bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. Die letzten Resultate von Mäder konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Der Patzer von blum FC Höchst 1b zog im Klassement keine Folgen nach sich. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Die Lage von Höchst 1b bleibt angespannt. Gegen FC Mäder musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mäder stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei RW Rankweil 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt blum FC Höchst 1b Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b).

3. Landesklasse: FC Mäder – blum FC Höchst 1b, 3:0 (3:0)

30 Philipp Madlener 3:0

26 Selcuk Olcum 2:0

15 Selcuk Olcum 1:0