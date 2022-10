FC BW Feldkirch Juniors überflügeln Admira Dornbirn Juniors in der Tabelle

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:49

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors errang am Samstag einen 4:2-Sieg über SC Admira Dornbirn Juniors. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC BW Feldkirch Juniors die Nase vorn.

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Kevin Emanuel Kukovec verantwortlich (14.). Julian Poldlehner schoss für Admira Dornbirn Juniors in der 31. Minute das erste Tor. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Shahumran Afzali war zur Stelle und markierte das 2:1 von Feldkirch Juniors (48.). Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Julian Jovanovic für den Ausgleich sorgte (52.). Niklas Purtscher witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für FC BW Feldkirch Juniors ein (81.). Feldkirch Juniors baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Mehmet Dinckan in der 91. Minute traf. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors SC Admira Dornbirn Juniors 4:2.

FC BW Feldkirch Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die letzten Resultate von Feldkirch Juniors konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Admira Dornbirn Juniors in dieser Saison.

Mit diesem Sieg zog Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors am Gast vorbei auf Platz acht. SC Admira Dornbirn Juniors fiel auf die zehnte Tabellenposition. FC BW Feldkirch Juniors bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Am nächsten Samstag reist Feldkirch Juniors zu Vollbad FC Götzis 1b, zeitgleich empfängt Admira Dornbirn Juniors FC Renault Malin Sulz 1b.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – SC Admira Dornbirn Juniors, 4:2 (1:1)

91 Mehmet Dinckan 4:2

81 Niklas Purtscher 3:2

52 Julian Jovanovic 2:2

48 Shahumran Afzali 2:1

31 Julian Poldlehner 1:1

14 Kevin Emanuel Kukovec 1:0