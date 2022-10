Höchst 1b in Bestform - Sieg gegen Hard 1b

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:41

Am Samstag trafen blum FC Höchst 1b und Hard 1b aufeinander. Das Match entschied Höchst 1b mit 4:2 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich blum FC Höchst 1b die Nase vorn.

In der 22. Minute sahen die 100 Besucher das 1:0 für den Gastgeber. Das 2:0 ließ Höchst 1b zum zweiten Mal im Match jubeln (24.). Mit der Führung für blum FC Höchst 1b ging es in die Kabine. Blum FC Höchst 1b baute den Vorsprung in der 53. Minute aus. Julian Krassnig verkürzte für Hard 1b später in der 62. Minute auf 1:3. Raphael Gmeiner war es, der in der 68. Minute den Ball im Gehäuse von Höchst 1b unterbrachte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mohammet Durmus Demircan für einen Treffer sorgte (94.). Schlussendlich verbuchte blum FC Höchst 1b gegen Hard 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem souveränen Sieg gegen Hard 1b festigte Höchst 1b die zweite Tabellenposition. Mit dem Sieg baute Höchst 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte blum FC Höchst 1b neun Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird blum FC Höchst 1b die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Trotz der Niederlage fiel Hard 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Acht Siege, ein Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Hard 1b etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Hard 1b.

Kommenden Sonntag (13:00 Uhr) tritt Höchst 1b bei RW Rankweil 1b an, schon einen Tag vorher muss Hard 1b seine Hausaufgaben bei Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors erledigen.

3. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – Hard 1b, 4:2 (2:0)

94 Mohammet Durmus Demircan 4:2

68 Raphael Gmeiner 3:2

62 Julian Krassnig 3:1

53 Bilal Guemues 3:0

24 Bilal Guemues 2:0

22 Bilal Guemues 1:0