SC Mühlebach auf Aufstiegskurs - Dreier in Götzis

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:40

Für FC Götzis 1b gab es in der Partie gegen SC Mühlebach, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Mühlebach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Florian Widmann sein Team in der 24. Minute. In der 41. Minute gelang SC Mühlebach der Ausgleich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dominik Lang stellte die Weichen für SC Mühlebach auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Alejandro Herrera Lopez war es, der in der 56. Minute den Ball im Gehäuse von Götzis 1b unterbrachte. Marcel Meraner stellte schließlich in der 86. Minute den 4:1-Sieg für SC Mühlebach sicher. Zum Schluss feierte SC Mühlebach einen dreifachen Punktgewinn gegen Vollbad FC Götzis 1b.

Trotz der Niederlage fiel FC Götzis 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Vollbad FC Götzis 1b deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Götzis 1b in diesem Ranking auf.

SC Mühlebach ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen FC Götzis 1b verbuchte man bereits den neunten Saisonsieg. Bei SC Mühlebach greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 15 Gegentoren stellt der Gast die beste Defensive der 3. Landesklasse. Nur einmal gab sich SC Mühlebach bisher geschlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird SC Mühlebach die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Während Götzis 1b am kommenden Samstag FC Mäder empfängt, bekommt es SC Mühlebach am selben Tag mit ERNE FC Schlins 1b zu tun.

3. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – SC Mühlebach, 1:4 (1:1)

86 Marcel Meraner 1:4

56 Alejandro Herrera Lopez 1:3

52 Dominik Lang 1:2

41 Thomas Oelz 1:1

24 Florian Widmann 1:0