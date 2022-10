Nenzing 1b schießt gegen Sulz 1b Tore am laufenden Band

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:54

FC Renault Malin Sulz 1b kam gegen FC Nenzing 1b mit 1:7 unter die Räder. Nenzing 1b hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten der Gastgeber geendet.

FC Sulz 1b geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Markus Maier das schnelle 1:0 für FC Nenzing 1b erzielte. Oliver Horer erhöhte den Vorsprung von Nenzing 1b nach 16 Minuten auf 2:0. Nico Blumauer brachte FC Nenzing 1b in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (27.). Mit Toren von Horer (30./43.) und Andrei-Vlad Nastasa (34.) zeigte Nenzing 1b weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. FC Renault Malin Sulz 1b sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück. Eigentlich war der Tabellenletzte schon geschlagen, als Blumauer das Leder zum 1:7 über die Linie beförderte (59.). Mit dem Spielende fuhr Nenzing 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die Gäste klar, dass gegen FC Nenzing 1b heute kein Kraut gewachsen war.

FC Nenzing 1b machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Nenzing 1b verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.

FC Sulz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Renault Malin Sulz 1b holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von FC Sulz 1b immens. FC Renault Malin Sulz 1b muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 3. Landesklasse markierte weniger Treffer als FC Sulz 1b. FC Renault Malin Sulz 1b musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Sulz 1b insgesamt auch nur zwei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die sportliche Misere – in den letzten acht Spielen gelang FC Renault Malin Sulz 1b kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt FC Sulz 1b nur auf Rang 14.

Kommende Woche tritt FC Nenzing 1b bei SC Mühlebach an (Samstag, 14:30 Uhr), am gleichen Tag genießt FC Renault Malin Sulz 1b Heimrecht gegen Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors.

3. Landesklasse: FC Nenzing 1b – FC Renault Malin Sulz 1b, 7:1 (6:0)

59 Nico Blumauer 7:1

48 Mathias Laengle 6:1

43 Oliver Horer 6:0

34 Andrei-Vlad Nastasa 5:0

30 Oliver Horer 4:0

27 Nico Blumauer 3:0

16 Oliver Horer 2:0

10 Markus Maier 1:0