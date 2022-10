Fussach 1b wacht erst nach dem Rückstand in Lauterach auf

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:55

Im Spiel von FC Lauterach 1c gegen SC Fussach 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten des Gasts. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Lauterach 1c vor eigenem Publikum ein 2:1 verbucht.

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andrej Gavric traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Tobias Thurner schoss die Kugel zum 2:0 für FC Lauterach 1c über die Linie (32.). Mit der Führung für Lauterach 1c ging es in die Kabine. Oguzhan Yildiz schoss für Fussach 1b in der 60. Minute das erste Tor. Leon Subasic erhöhte für FC Lauterach 1c auf 3:1 (65.). SC Fussach 1b trumpfte auf und Dario Veljovic (80.), Erdinc Aydemir (85.) und Yildiz (89.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 4:3. Lauterach 1c ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Fussach 1b nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

FC Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Lauterach 1c die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen SC Fussach 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Vor fünf Spielen bejubelte FC Lauterach 1c zuletzt einen Sieg.

Fussach 1b holte auswärts bisher nur sieben Zähler. SC Fussach 1b bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zwölften Platz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Fussach 1b ist deutlich zu hoch. 54 Gegentreffer – kein Team der 3. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Lauterach 1c tritt am kommenden Samstag bei blum FC Höchst 1b an, SC Fussach 1b empfängt am selben Tag SC Admira Dornbirn Juniors.

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – SC Fussach 1b, 3:4 (2:0)

89 Oguzhan Yildiz 3:4

85 Erdinc Aydemir 3:3

80 Dario Veljovic 3:2

65 Leon Subasic 3:1

60 Oguzhan Yildiz 2:1

32 Tobias Thurner 2:0

4 Andrej Gavric 1:0