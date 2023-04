Sechs Treffer zwischen Fussach II und Schlins II

Details Sonntag, 09. April 2023 02:43

Im Spiel von Fussach 1b gegen FC Schlins 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. SC Fussach 1b erwies sich gegen Schlins 1b als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel war Fussach 1b bei der deutlichen 1:8-Pleite unter die Räder gekommen.

In der zehnten Minute traf das Heimteam zum ersten Mal ins Schwarze. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Shawn Eathon Moser auf Seiten von ERNE FC Schlins 1b das 1:1 (41.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf SC Fussach 1b zur Führung (43.). Ein Tor auf Seiten von Fussach 1b machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 46. Minute erzielte SC Fussach 1b das 3:1. Johannes Mock war es, der in der 83. Minute den Ball im Gehäuse von Fussach 1b unterbrachte. FC Schlins 1b brachte das Netz in Minute 87 für den Ausgleich zum Zappeln. Schließlich gingen SC Fussach 1b und Schlins 1b mit einer Punkteteilung auseinander.

Fussach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung von SC Fussach 1b knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Fussach 1b ist deutlich zu hoch. 71 Gegentreffer – kein Team der 3. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein. SC Fussach 1b verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und elf Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Fussach 1b. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

ERNE FC Schlins 1b führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert FC Schlins 1b im Klassement weiter an Boden.

Am kommenden Sonntag tritt SC Fussach 1b bei FC Nenzing 1b an, während Schlins 1b einen Tag zuvor blum FC Höchst 1b empfängt.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – ERNE FC Schlins 1b, 3:3 (2:1)

87 Elias Lampacher 3:3

83 Johannes Mock 3:2

46 Mario Hoerburger 3:1

43 Mario Hoerburger 2:1

41 Shawn Eathon Moser 1:1

10 Mario Hoerburger 1:0

