Ausgleichstreffer für Höchst II gegen Götzis II in letzter Sekunde

Details Sonntag, 09. April 2023 02:44

Im Spiel von Höchst 1b gegen FC Götzis 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Götzis 1b zog sich gegen blum FC Höchst 1b achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Durch das 2:2 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Höchst 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Julius Keck traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Elia Andrea Kohlreiter (5.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Florian Widmann das 1:2 für Vollbad FC Götzis 1b (44.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den blum FC Höchst 1b für sich beanspruchte. Höchst 1b musste den Treffer von Rinor Rexhaj zum 2:2 hinnehmen (52.). Der Treffer zum 3:2 sicherte FC Götzis 1b nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Widmann in diesem Spiel (64.). In der 74. Minute brachte Patrick Hafner den Ball im Netz der Gäste unter. Dass Götzis 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Widmann, der in der 77. Minute zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Manuel Plankensteiner für einen Treffer sorgte (94.). Am Ende stand es zwischen blum FC Höchst 1b und Vollbad FC Götzis 1b pari.

Sicherlich ist das Ergebnis für Höchst 1b nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Mit 50 geschossenen Toren gehört blum FC Höchst 1b offensiv zur Crème de la Crème der 3. Landesklasse. Nur dreimal gab sich Höchst 1b bisher geschlagen. Blum FC Höchst 1b blieb auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sechs Siegen nicht aus.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich FC Götzis 1b im Klassement auf Platz vier. Sieben Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Götzis 1b derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte FC Götzis 1b deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Vollbad FC Götzis 1b in diesem Ranking auf.

Nächster Prüfstein für Höchst 1b ist ERNE FC Schlins 1b (Samstag, 14:45 Uhr). Götzis 1b misst sich am selben Tag mit RW Rankweil 1b (13:45 Uhr).

3. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – Vollbad FC Götzis 1b, 4:4 (2:1)

94 Manuel Plankensteiner 4:4

77 Florian Widmann 3:4

74 Patrick Hafner 3:3

64 Florian Widmann 2:3

52 Rinor Rexhaj 2:2

44 Florian Widmann 2:1

5 Elia Andrea Kohlreiter 2:0

3 Julius Keck 1:0

