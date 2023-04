Florian Widmann macht am Ende für Götzis II gegen Rankweil II den Unterschied

Details Sonntag, 16. April 2023 02:49

Im Spiel von Vollbad FC Götzis 1b gegen RW Rankweil 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von FC Götzis 1b. Die Ausgangslage sprach für Götzis 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Heimmannschaft war im Hinspiel gegen RW Rankweil 1b zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

RW Rankweil 1b geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Philipp Fehle das schnelle 1:0 für Vollbad FC Götzis 1b erzielte. Lukas Ponudic erhöhte den Vorsprung von FC Götzis 1b nach 17 Minuten auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Can Tamyol in der 30. Minute. Komfortabel war die Pausenführung von Götzis 1b nicht, aber immerhin ging Vollbad FC Götzis 1b mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. In der 60. Minute gelang RW Rankweil 1b der Ausgleich. Florian Widmann brachte FC Götzis 1b nach 62 Minuten die 3:2-Führung. In den 90 Minuten war Götzis 1b im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als RW Rankweil 1b und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Vollbad FC Götzis 1b behauptet nach dem Erfolg über RW Rankweil 1b den vierten Tabellenplatz. Acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat FC Götzis 1b derzeit auf dem Konto. Götzis 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

RW Rankweil 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet RW Rankweil 1b die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Vollbad FC Götzis 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. RW Rankweil 1b verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei den Gästen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Nächster Prüfstein für FC Götzis 1b ist FC Lauterach 1c (Samstag, 12:45 Uhr). RW Rankweil 1b misst sich am selben Tag mit ERNE FC Schlins 1b (14:00 Uhr).

3. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – RW Rankweil 1b, 3:2 (2:1)

62 Florian Widmann 3:2

60 Fabio Weinoehl 2:2

30 Can Tamyol 2:1

17 Lukas Ponudic 2:0

8 Philipp Fehle 1:0

