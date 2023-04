Wenzel Lehninger von Sulz II erledigt mit drei Treffern Mäder

Details Sonntag, 16. April 2023 02:50

Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: FC Mäder patzte bei FC Renault Malin Sulz 1b überraschend deutlich mit 1:4. Gegen FC Sulz 1b setzte es für Mäder eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von FC Renault Malin Sulz 1b ausgegangen.

Wenzel Lehninger brachte FC Mäder per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zehnten und 26. Minute vollstreckte. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Selcuk Olcum auf Seiten des Gasts das 1:2 (41.). FC Sulz 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 50. Minute erhöhte Paul Schnetzer auf 3:1 für die Gastgeber. Mit dem 4:1 sicherte Lehninger FC Renault Malin Sulz 1b nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (56.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte FC Sulz 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen Mäder.

FC Renault Malin Sulz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Sulz 1b verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 3. Landesklasse. FC Renault Malin Sulz 1b verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und zehn Niederlagen.

Bei FC Mäder präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Mäder holte auswärts bisher nur 14 Zähler. Trotz der Schlappe behält FC Mäder den fünften Tabellenplatz bei. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Mäder derzeit auf dem Konto. Die Lage von FC Mäder bleibt angespannt. Gegen FC Sulz 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Während FC Renault Malin Sulz 1b am nächsten Samstag (13:45 Uhr) bei Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) gastiert, duelliert sich Mäder am gleichen Tag mit SC Mühlebach.

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – FC Mäder, 4:1 (2:1)

56 Wenzel Lehninger 4:1

50 Paul Schnetzer 3:1

41 Selcuk Olcum 2:1

26 Wenzel Lehninger 2:0

10 Wenzel Lehninger 1:0

