SC Mühlebach bleibt Herr im eigenen Haus - klarer Erfolg gegen Hard II

Sonntag, 16. April 2023

Mit SC Mühlebach und Hard 1b trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien SC Mühlebach aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. SC Mühlebach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hard 1b einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte SC Mühlebach bei Hard 1b triumphiert und einen 2:0-Sieg für sich beansprucht.

SC Mühlebach legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Thomas Thurnher aufhorchen (2./13.). Der Ligaprimus schwächte sich schon früh, als Andre Moratti mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (35.). Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Mit dem 3:0 von Patrick Pexa für SC Mühlebach war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Durchsetzungsstark zeigte sich Hard 1b, als Julian Krassnig (51.) und Utku Aslan (60.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Die Vorentscheidung führten Lorenz Mair (68.) und Pexa (76.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. In Unterzahl spielen zu müssen stellte für SC Mühlebach nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte Hard 1b eindrucksvoll.

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SC Mühlebach 43 Zähler zu Buche. 60 Tore – mehr Treffer als der Gastgeber erzielte kein anderes Team der 3. Landesklasse. Elf Spiele ist es her, dass SC Mühlebach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Hard 1b hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Zehn Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Hard 1b momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Hard 1b nur sieben Zähler.

Nächster Prüfstein für SC Mühlebach ist FC Mäder (Samstag, 16:00 Uhr). Hard 1b misst sich am selben Tag mit SC Admira Dornbirn Juniors (14:30 Uhr).

3. Landesklasse: SC Mühlebach – Hard 1b, 5:2 (2:0)

76 Patrick Pexa 5:2

68 Lorenz Mair 4:2

60 Utku Aslan 3:2

51 Julian Krassnig 3:1

47 Patrick Pexa 3:0

13 Thomas Thurnher 2:0

2 Thomas Thurnher 1:0

