FC Schlins 1b bleibt gegen Höchst 1b schon wieder ohne Sieg

Details Sonntag, 16. April 2023 02:51

Am Samstag kam Höchst 1b bei FC Schlins 1b nicht über ein 2:2 hinaus. Schlins 1b zog sich gegen blum FC Höchst 1b achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel, das 2:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit Höchst 1b gefunden.

ERNE FC Schlins 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Emirhan Karsli traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Konrad Schneider beförderte das Leder zum 1:1 von blum FC Höchst 1b in die Maschen (29.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Karsli mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Gäste. FC Schlins 1b führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Elia Andrea Kohlreiter ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Höchst 1b. Letztlich trennten sich Schlins 1b und blum FC Höchst 1b remis.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich ERNE FC Schlins 1b im Klassement auf Platz sechs. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Gewinnen hatte bei FC Schlins 1b zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück.

Sicherlich ist das Ergebnis für Höchst 1b nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Offensiv konnte blum FC Höchst 1b in der 3. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 52 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur dreimal gab sich Höchst 1b bisher geschlagen. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, blum FC Höchst 1b zu besiegen.

Am kommenden Samstag trifft Schlins 1b auf RW Rankweil 1b, Höchst 1b spielt tags darauf gegen FC Nenzing 1b.

3. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – blum FC Höchst 1b, 2:2 (2:1)

56 Elia Andrea Kohlreiter 2:2

42 Emirhan Karsli 2:1

29 Konrad Schneider 1:1

5 Emirhan Karsli 1:0

