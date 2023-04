Tor von Pascal Erlach bleibt für Lauterach 1c nur ein Ehrentreffer gegen Götzis II

Details Sonntag, 23. April 2023 02:38

Lauterach 1c konnte FC Götzis 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Die Überraschung blieb aus: Gegen Götzis 1b kassierte FC Lauterach 1c eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Vollbad FC Götzis 1b einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Lukas Eberhardt trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Lukas Schwab mit dem 2:0 für FC Götzis 1b zur Stelle (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 für den Gast war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). Pascal Erlach traf zum 1:3 zugunsten von Lauterach 1c (55.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Adesola Adeleye, als er das 4:1 für Vollbad FC Götzis 1b besorgte (65.). Am Ende punktete FC Götzis 1b dreifach bei FC Lauterach 1c.

Mit lediglich 15 Zählern aus 19 Partien steht die Heimmannschaft auf dem Abstiegsplatz. Die Defensive von FC Lauterach 1c muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 60-mal war dies der Fall. Nun musste sich Lauterach 1c schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Götzis 1b hat nach dem souveränen Erfolg über FC Lauterach 1c weiter die vierte Tabellenposition inne. Vollbad FC Götzis 1b verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und vier Niederlagen.

FC Götzis 1b wandert mit nun 33 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Lauterach 1c gegenwärtig trist aussieht.

FC Lauterach 1c tritt am kommenden Samstag bei ERNE FC Schlins 1b an, Götzis 1b empfängt am selben Tag SC Admira Dornbirn Juniors.

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – Vollbad FC Götzis 1b, 1:4 (0:2)

65 Adesola Adeleye 1:4

55 Pascal Erlach 1:3

52 David Bonner 0:3

44 Lukas Schwab 0:2

16 Lukas Eberhardt 0:1

