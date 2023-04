Negativserie bei Fussach II hält an - Heimniederlage gegen BW Feldkirch Juniors

Details Sonntag, 23. April 2023 02:40

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors erreichte einen 3:1-Erfolg bei SC Fussach 1b. Pflichtgemäß strich FC BW Feldkirch Juniors gegen Fussach 1b drei Zähler ein. Das Hinspiel hatte Feldkirch Juniors deutlich mit 4:1 gewonnen.

Joao Victor Dias Dos Anjos brachte SC Fussach 1b in der 24. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Noman Khan die Führung von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Christoph Bechter war es, der in der 69. Minute den Ball im Gehäuse von FC BW Feldkirch Juniors unterbrachte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kevin Emanuel Kukovec, der das 3:1 aus Sicht der Gäste perfekt machte (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Feldkirch Juniors Fussach 1b 3:1.

SC Fussach 1b stellt die anfälligste Defensive der 3. Landesklasse und hat bereits 76 Gegentreffer kassiert. Wann finden die Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors setzte es eine neuerliche Pleite, womit Fussach 1b im Klassement weiter abrutschte. Die Ausbeute der Offensive ist bei SC Fussach 1b verbesserungswürdig, was man an den erst 33 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Fussach 1b alles andere als positiv. In sechs ausgetragenen Spielen kam SC Fussach 1b in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die Trendkurve von FC BW Feldkirch Juniors geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Für Feldkirch Juniors ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit acht Siegen und acht Niederlagen weist Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC BW Feldkirch Juniors im Mittelfeld der Tabelle. Feldkirch Juniors erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nächster Prüfstein für Fussach 1b ist FC Renault Malin Sulz 1b (Samstag, 14:30 Uhr). Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors misst sich am selben Tag mit blum FC Höchst 1b (16:45 Uhr).

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 1:3 (0:2)

90 Kevin Emanuel Kukovec 1:3

69 Christoph Bechter 1:2

43 Noman Khan 0:2

24 Joao Victor Dias Dos Anjos 0:1

