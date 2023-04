FC Schlins II macht es gegen Lauterach 1c zweistellig

Details Sonntag, 30. April 2023 02:13

Eine zweistellige Niederlage musste der Tabellenletzte gegen FC Schlins 1b verkraften. Am Ende verlor Lauterach 1c mit 2:12. Schlins 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Lauterach 1c einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Lauterach 1c die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Der Gast geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Ibrahim Aktas das schnelle 1:0 für ERNE FC Schlins 1b erzielte. Bereits in der 14. Minute erhöhte FC Schlins 1b den Vorsprung. In der 17. Minute legte Elias Lampacher zum 3:0 zugunsten des Gastgebers nach. In der 21. Minute erzielte Jakob Ropele das 1:3 für FC Lauterach 1c. Mit dem 4:1 durch Aktas schien die Partie bereits in der 32. Minute mit Schlins 1b einen sicheren Sieger zu haben. Shawn Eathon Moser gelang ein Doppelpack (37./44.), mit dem er das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. Die Partie war für Lauterach 1c bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. Mert Altundal vollendete zum achten Tagestreffer in der 50. Spielminute. Simon Haunschmied versenkte den Ball in der 51. Minute im Netz von ERNE FC Schlins 1b. David Walter überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:2 für FC Schlins 1b (56.). Aktas schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 9:2 für Schlins 1b in die Höhe. Schließlich beendete der Unparteiische die Misere von FC Lauterach 1c, bei der man mehr als genügend Treffer eingesteckt hatte.

Die drei Zähler katapultierten ERNE FC Schlins 1b in der Tabelle auf Platz sieben. Die Offensive von FC Schlins 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Lauterach 1c war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 57-mal schlugen die Angreifer von Schlins 1b in dieser Spielzeit zu. ERNE FC Schlins 1b verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Schlins 1b noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Wann bekommt FC Lauterach 1c die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Schlins 1b gerät Lauterach 1c immer weiter in die Bredouille. In der Verteidigung von Lauterach 1c stimmt es ganz und gar nicht: 72 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich FC Lauterach 1c schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In sieben ausgetragenen Spielen kam Lauterach 1c in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am kommenden Samstag trifft ERNE FC Schlins 1b auf SC Admira Dornbirn Juniors, FC Lauterach 1c spielt am selben Tag gegen FC Nenzing 1b.

3. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – FC Lauterach 1c, 12:2 (6:1)

84 Andreas Bont 12:2

78 Mert Altundal 11:2

65 Marcel Vonbruel 10:2

64 Ibrahim Aktas 9:2

56 David Walter 8:2

51 Simon Haunschmied 7:2

50 Mert Altundal 7:1

44 Shawn Eathon Moser 6:1

37 Shawn Eathon Moser 5:1

32 Ibrahim Aktas 4:1

21 Jakob Ropele 3:1

17 Elias Lampacher 3:0

14 Marcel Vonbruel 2:0

9 Ibrahim Aktas 1:0

