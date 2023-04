Mäder kämpft sich dank Kerim Dagli zum Punkt gegen Hard II

Details Sonntag, 30. April 2023 02:14

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Mäder gegen Hard 1b. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Bereits das Hinspiel hatte Hard 1b für sich entschieden und einen 5:2-Sieg gefeiert.

In der 13. Minute traf der Gast zum ersten Mal ins Schwarze. Hard 1b führte schließlich das 2:0 herbei (21.). Kurz vor der Pause traf Kerim Dagli für FC Mäder (45.). Hard 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 54. Minute sicherte Dagli seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Nach einer deutlichen Führung wähnte Hard 1b die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Mäder stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Bei FC Mäder präsentierte sich die Abwehr angesichts 53 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (57). Mit 31 gesammelten Zählern hat das Heimteam den fünften Platz im Klassement inne. Mäder verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Hard 1b hat 36 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang drei. Elf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Hard 1b momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Hard 1b etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Hard 1b.

Während FC Mäder am nächsten Samstag (13:45 Uhr) bei Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) gastiert, duelliert sich Hard 1b am gleichen Tag mit Vollbad FC Götzis 1b.

3. Landesklasse: FC Mäder – Hard 1b, 2:2 (1:2)

54 Kerim Dagli 2:2

45 Kerim Dagli 1:2

21 Yalcin Guese 0:2

13 Yalcin Guese 0:1

