Can Kotan fliegt – Mühlebach holt Dreier gegen Altenstadt Juniors

Details Sonntag, 30. April 2023 02:15

Bei SC Mühlebach holte sich TSV Altenstadt Juniors eine 1:3-Schlappe ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SC Mühlebach enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel hatte Altenstadt Juniors mit 3:0 für sich entschieden.

Der Gast ging durch Mert Tarim in der 19. Minute in Führung. In der 32. Minute brachte Patrick Pexa den Ball im Netz von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) unter. Der Schiedsrichter schickte Can Kotan von TSV Altenstadt Juniors kurz vor der Pause mit der Ampelkarte zum Duschen (41.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dass SC Mühlebach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Pexa, der in der 75. Minute zur Stelle war. Christian Amann war es, der kurz vor Ultimo das 3:1 besorgte und den Ligaprimus inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (93.). Am Schluss fuhr SC Mühlebach gegen Altenstadt Juniors auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Nach 20 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Mühlebach 46 Zähler zu Buche. Beim Gastgeber greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 26 Gegentoren stellt SC Mühlebach die beste Defensive der 3. Landesklasse. SC Mühlebach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nachdem Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt TSV Altenstadt Juniors aktuell den ersten Rang. Durch diese Niederlage fällt Altenstadt Juniors in der Tabelle auf Platz zehn zurück. Insbesondere an vorderster Front kommt TSV Altenstadt Juniors nicht zur Entfaltung, sodass nur 34 erzielte Treffer auf das Konto von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) gehen. Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Altenstadt Juniors derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SC Mühlebach ist SC Fussach 1b (Samstag, 14:30 Uhr). Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) misst sich am selben Tag mit FC Mäder (13:45 Uhr).

3. Landesklasse: SC Mühlebach – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 3:1 (1:1)

93 Christian Amann 3:1

75 Patrick Pexa 2:1

32 Patrick Pexa 1:1

19 Mert Tarim 0:1

