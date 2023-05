Coach von Höchst II nach Niederlage gegen Feldkirch Juniors: "Wieder einmal unnötig Punkte verspielt!"

Details Montag, 01. Mai 2023 16:21

Nichts zu holen gab es für Höchst 1b bei FC BW Feldkirch Juniors. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:1. Mit breiter Brust war Höchst 1b zum Duell mit Feldkirch Juniors angetreten – der Spielverlauf ließ bei blum FC Höchst 1b jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte blum FC Höchst 1b für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Wie schon gegen Götzis hatten wir das Spiel in der ersten Halbzeit klar im Griff und bestimmten das Spiel. Doch leider hatten wir bis zur Pause nichts zählbares auf dem Konto. Als wir in der zweiten Halbzeit zwanzig Minuten vor Schluss durch Lukas Nagel mit 1:0 in Führung gingen, dachte mein Team das Spiel ist bereits zu Ende! Genau dieses fatale Fehlverhalten wurde schlussendlich von den Feldkirchern bestraft. Wieder einmal Punkte billig und total unnötig verspielt!“

Nachdem Feldkirch Juniors die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors aktuell den dritten Rang. Im Tableau hatte der Sieg von FC BW Feldkirch Juniors keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Feldkirch Juniors momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt blum FC Höchst 1b in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Höchst 1b bisher 13 Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für FC BW Feldkirch Juniors ist RW Rankweil 1b (Samstag, 14:00 Uhr). Blum FC Höchst 1b misst sich am selben Tag mit FC Renault Malin Sulz 1b (14:45 Uhr).

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – blum FC Höchst 1b, 2:1 (0:0)

82 Werley Pacheco de Oliveira 2:1

78 Mykola Karalash 1:1

72 Lukas Nagel 0:1

