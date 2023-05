Nenzing II beendet in Lauterach Sieglos-Serie

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:33

Durch ein 4:2 holte sich Nenzing 1b drei Punkte bei Lauterach 1c. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Nenzing 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das FC Nenzing 1b letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

FC Lauterach 1c geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Benedikt Drexel das schnelle 1:0 für Nenzing 1b erzielte. Doppelpack für FC Nenzing 1b: Nach seinem ersten Tor (17.) markierte Felix Sauerwein wenig später seinen zweiten Treffer (22.). In der 38. Minute brachte Jakob Ropele das Netz für Lauterach 1c zum Zappeln. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Leon Tahric witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für FC Lauterach 1c ein (57.). Das 4:2 für Nenzing 1b stellte Drexel sicher. In der 66. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 4:2 letztlich abpfiff, hatten die Gäste die drei Zähler unter Dach und Fach.

Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft bekleidet mit 15 Zählern Tabellenposition 14. In der Verteidigung von FC Lauterach 1c stimmt es ganz und gar nicht: 76 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Lauterach 1c musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Lauterach 1c insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In acht ausgetragenen Spielen kam Lauterach 1c in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Trotz des Sieges bleibt FC Nenzing 1b auf Platz neun. Nenzing 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. FC Nenzing 1b beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

FC Lauterach 1c tritt kommenden Samstag, um 16:45 Uhr, bei Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors an. Einen Tag später empfängt Nenzing 1b SC Admira Dornbirn Juniors.

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – FC Nenzing 1b, 2:4 (1:3)

66 Benedikt Drexel 2:4

57 Leon Tahric 2:3

38 Jakob Ropele 1:3

22 Felix Sauerwein 0:3

17 Felix Sauerwein 0:2

10 Benedikt Drexel 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei