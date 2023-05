RW Rankweil II besiegt FC BW Feldkirch Juniors souverän mit 5:2

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:34

RW Rankweil 1b kam gegen Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors zu einem klaren 5:2-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch RW Rankweil 1b wusste zu überraschen. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit FC BW Feldkirch Juniors einen knappen 3:2-Sieger.

RW Rankweil 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Emir Yigit traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Ramin Mohammadi beförderte das Leder zum 1:1 von Feldkirch Juniors in die Maschen (17.). Vier Minuten später ging RW Rankweil 1b durch den zweiten Treffer von Yigit in Führung. Bevor es in die Pause ging, hatte Erol Erkan noch das 3:1 der Heimmannschaft parat (41.). Mit der Führung für RW Rankweil 1b ging es in die Halbzeitpause. Für den nächsten Erfolgsmoment von RW Rankweil 1b sorgte Churchill Henry Amenaghawon (56.), ehe Can Tamyol das 5:1 markierte (75.). Die Messe schien für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gelesen, als Mikail Okatan nach knapp einer Stunde vorzeitig mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde (59.). Der Gast schoss in der 89. Minute das Tor zum 2:5. Ein starker Auftritt ermöglichte RW Rankweil 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Feldkirch Juniors.

Durch den klaren Erfolg über Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors ist RW Rankweil 1b weiter im Aufwind.

FC BW Feldkirch Juniors baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

RW Rankweil 1b ist jetzt mit 30 Zählern punktgleich mit Feldkirch Juniors und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 51:45 auf dem sechsten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Nächster Prüfstein für RW Rankweil 1b ist FC Renault Malin Sulz 1b (Samstag, 14:30 Uhr). Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors misst sich am selben Tag mit FC Lauterach 1c (16:45 Uhr).

3. Landesklasse: RW Rankweil 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 5:2 (3:1)

89 Eren Oezcan 5:2

75 Can Tamyol 5:1

56 Churchill Henry Amenaghawon 4:1

41 Erol Erkan 3:1

21 Emir Yigit 2:1

17 Ramin Mohammadi 1:1

2 Emir Yigit 1:0

