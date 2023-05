Alican Akyildiz holt Remis für Mäder gegen Höchst II in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:56

Blum FC Höchst 1b und FC Mäder verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel hatte Mäder vor heimischer Kulisse mit 3:0 für sich entschieden.

Robert Blum brachte Höchst 1b in der 34. Spielminute in Führung. Ein Tor mehr für die Gastgeber machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Selcuk Olcum war es, der in der 71. Minute das Spielgerät im Tor von blum FC Höchst 1b unterbrachte. Dass Höchst 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Elia Andrea Kohlreiter, der in der 80. Minute zur Stelle war. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Mihael Mihaylov von FC Mäder mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (88.). Für die Gäste avancierte Alican Akyildiz zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (95.) doch noch den Ausgleich erzielte. Schließlich gingen blum FC Höchst 1b und Mäder mit einer Punkteteilung auseinander.

Das Konto von Höchst 1b zählt mittlerweile 46 Punkte. Damit steht blum FC Höchst 1b kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Höchst 1b verbuchte insgesamt 14 Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei blum FC Höchst 1b etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Höchst 1b.

Bei FC Mäder präsentierte sich die Abwehr angesichts 56 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (66). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Mäder in der Tabelle auf Platz fünf. Elf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat FC Mäder derzeit auf dem Konto. Seit fünf Begegnungen hat Mäder das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Während blum FC Höchst 1b am nächsten Samstag (18:15 Uhr) bei Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) gastiert, duelliert sich FC Mäder am gleichen Tag mit RW Rankweil 1b.

3. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – FC Mäder, 2:2 (1:0)

95 Alican Akyildiz 2:2

80 Elia Andrea Kohlreiter 2:1

71 Selcuk Olcum 1:1

34 Robert Blum 1:0

