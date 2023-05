Erneuter Dreier des SC Mühlebach gegen Rankweil II

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:57

SC Mühlebach errang am Samstag einen 3:2-Sieg über RW Rankweil 1b. SC Mühlebach wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Philipp Amann brachte SC Mühlebach in der 13. Minute nach vorn. Andre Moratti erhöhte für den Spitzenreiter auf 2:0 (39.). Zur Pause waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Für das erste Tor von RW Rankweil 1b war Yasin Uzun verantwortlich, der in der 46. Minute das 1:2 besorgte. In der 57. Minute brachte Patrick Pexa das Netz für SC Mühlebach zum Zappeln. SC Mühlebach musste den Treffer von Talha Kilic zum 2:3 hinnehmen (87.). In derselben Minute war Niklas Jehle von RW Rankweil 1b des Platzes verwiesen worden. Unter dem Strich verbuchte SC Mühlebach gegen die Gäste einen 3:2-Sieg.

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Mühlebach 55 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 70 Treffern stellt SC Mühlebach den besten Angriff der 3. Landesklasse. Mit vier Siegen in Folge ist SC Mühlebach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage belegt RW Rankweil 1b weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Zehn Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat RW Rankweil 1b momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft SC Mühlebach auf FC Lauterach 1c (15:00 Uhr), RW Rankweil 1b reist tags zuvor zu Mäder (16:00 Uhr).

3. Landesklasse: SC Mühlebach – RW Rankweil 1b, 3:2 (2:1)

87 Talha Kilic 3:2

57 Patrick Pexa 3:1

46 Yasin Uzun 2:1

39 Andre Moratti 2:0

13 Philipp Amann 1:0

