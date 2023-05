Höchst II bringt den TSV Altenstadt Juniors herbe Pleite bei

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:20

Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) konnte blum FC Höchst 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur blum FC Höchst 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Höchst 1b für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Anes Ikanovic für die Gäste zur Führung (43.). Mit einem Tor Vorsprung für blum FC Höchst 1b ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Julius Keck erhöhte für Höchst 1b auf 2:0 (50.). Der Referee zeigte Elia Andrea Kohlreiter in der 64. Minute die Ampelkarte, sodass blum FC Höchst 1b in der Folge in Unterzahl agierte. Robert Blum brachte Höchst 1b in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (67.). Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Keck bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (75.). Nach 81 Minuten beförderte TSV Altenstadt Juniors das Leder zum 1:4 ins gegnerische Netz. Arnel Ljubijankic ließ sich in der 85. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:4 für die Heimmannschaft. Mit dem 5:2 sicherte Blum blum FC Höchst 1b nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (88.). Am Ende verbuchte Höchst 1b gegen Altenstadt Juniors die maximale Punkteausbeute.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) im unteren Mittelfeld des Tableaus. TSV Altenstadt Juniors baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit 49 gesammelten Zählern hat blum FC Höchst 1b den zweiten Platz im Klassement inne. Mit 67 geschossenen Toren gehört Höchst 1b offensiv zur Crème de la Crème der 3. Landesklasse. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Höchst 1b deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist blum FC Höchst 1b in diesem Ranking auf.

Als Nächstes steht für Altenstadt Juniors eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:00 Uhr) geht es gegen RW Rankweil 1b. Blum FC Höchst 1b empfängt – ebenfalls am Samstag – SC Fussach 1b.

3. Landesklasse: Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) – blum FC Höchst 1b, 2:5 (0:1)

88 Robert Blum 2:5

85 Arnel Ljubijankic 2:4

81 Jan Krawagna 1:4

75 Julius Keck 0:4

67 Robert Blum 0:3

50 Julius Keck 0:2

43 Anes Ikanovic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei