SC Mühlebach schießt gegen Lauterach 1c Tore am laufenden Band

Details Montag, 29. Mai 2023 00:03

SC Mühlebach fertigte Lauterach 1c am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 ab. SC Mühlebach setzte sich standesgemäß gegen FC Lauterach 1c durch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für Lauterach 1c! Bereits nach 15 Minuten schickte der Schiedsrichter Kaan Arslan zum Duschen. Julien Christof brachte SC Mühlebach in der 21. Spielminute in Führung. Das 2:0 des Spitzenreiters stellte Philipp Amann sicher (34.). FC Lauterach 1c ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SC Mühlebach. Mit dem 3:0 für das Heimteam war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Oguzhan Sivgin witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für Lauterach 1c ein (49.). Christian Rupp (76.), Amann (78.) und Patrick Pexa (80.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von SC Mühlebach aufkommen. Amann baute den Vorsprung von SC Mühlebach in der 86. Minute aus. Mit dem Treffer zum 2:7 in der 92. Minute machte Sivgin zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu SC Mühlebach war jedoch weiterhin gewaltig. Am Ende fuhr SC Mühlebach einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SC Mühlebach bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man FC Lauterach 1c in Grund und Boden spielte.

Nach 24 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Mühlebach 58 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 77 Treffern stellt SC Mühlebach den besten Angriff der 3. Landesklasse.

Lauterach 1c ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Gast bisher ein. FC Lauterach 1c befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. 40:91 – das Torverhältnis von Lauterach 1c spricht eine mehr als deutliche Sprache. FC Lauterach 1c musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Lauterach 1c insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

In elf ausgetragenen Spielen kam Lauterach 1c in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SC Mühlebach zu besiegen.

Nächster Prüfstein für SC Mühlebach ist SC Admira Dornbirn Juniors (Samstag, 14:00 Uhr). FC Lauterach 1c misst sich am selben Tag mit FC Mäder (13:00 Uhr).

3. Landesklasse: SC Mühlebach – FC Lauterach 1c, 7:2 (3:0)

92 Oguzhan Sivgin 7:2

86 Philipp Amann 7:1

80 Patrick Pexa 6:1

78 Philipp Amann 5:1

76 Christian Rupp 4:1

49 Oguzhan Sivgin 3:1

46 Thomas Oelz 3:0

34 Philipp Amann 2:0

21 Julien Christof 1:0

