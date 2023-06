FC Schlins II siegt gegen FC BW Feldkirch Juniors knapp

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:02

FC Schlins 1b und FC BW Feldkirch Juniors boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für Schlins 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das die Gastgeber am Ende mit 3:2 gewonnen hatten.

ERNE FC Schlins 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Lorenz Gorbach ließ sich in der zwölften Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Feldkirch Juniors. In der 23. Minute schoss FC Schlins 1b das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Schlins 1b einen knappen Vorsprung herausgespielt. In der 56. Minute brachte ERNE FC Schlins 1b das Netz zum Zappeln. Kurz vor Ultimo war noch Joao Victor Dias Dos Anjos zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors verantwortlich (87.). Letzten Endes ging FC Schlins 1b im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.

Schlins 1b befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Offensive von ERNE FC Schlins 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC BW Feldkirch Juniors war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 69-mal schlugen die Angreifer von FC Schlins 1b in dieser Spielzeit zu. Schlins 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Feldkirch Juniors findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors die dritte Pleite am Stück.

Während ERNE FC Schlins 1b am nächsten Samstag (14:30 Uhr) bei FC Renault Malin Sulz 1b gastiert, duelliert sich FC BW Feldkirch Juniors am gleichen Tag mit FC Nenzing 1b.

3. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 3:2 (2:1)

87 Joao Victor Dias Dos Anjos 3:2

56 Emirhan Karsli 3:1

23 Marcel Vonbruel 2:1

12 Lorenz Gorbach 1:1

2 Elias Stoss 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei