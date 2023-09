Buch 1c setzt sich gegen Lauterach 1c klar durch

Details Samstag, 02. September 2023 01:26

Lauterach 1c hat den Start ins neue Fußballjahr nach vier Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:4-Niederlage gegen Buch 1c verdaut werden.

Julius Baumann trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Gabriel Gstettner versenkte die Kugel zum 2:0 für SPG Buch 1c (19.). Bevor es in die Pause ging, hatte Marsel Martinovic noch das 1:2 von FC Lauterach 1c parat (40.). Buch 1c nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Gstettner schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Den Gastgebern gelang in der 89. Spielminute der fünften Tagestreffer. Ein starker Auftritt ermöglichte Buch 1c am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Lauterach 1c.

Die drei Zähler katapultierten SPG Buch 1c in der Tabelle auf Platz vier. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Buch 1c bei.

Neben FC Lauterach 1c gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. 5:17 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Nächster Prüfstein für SPG Buch 1c ist Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) (Sonntag, 16:00 Uhr). Lauterach 1c misst sich am selben Tag mit SC Fussach 1b (10:30 Uhr).

3. Landesklasse: SPG Buch 1c – FC Lauterach 1c, 4:1 (2:1)

89 Simon Duer 4:1

48 Gabriel Gstettner 3:1

40 Marsel Martinovic 2:1

19 Gabriel Gstettner 2:0

14 Julius Baumann 1:0

