Domenic Mitterer rettet Tisis II Punkt in letzter Minute bei den BW Feldkirch Juniors

Details Sonntag, 03. September 2023 02:34

Im Spiel von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gegen IPA SC Tisis 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

Filip Brajkovic brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn. Hasan Erkoc schoss für FC BW Feldkirch Juniors in der 23. Minute das erste Tor. Das 2:1 des Heimteams stellte Ajdin Pasalic sicher (32.). Feldkirch Juniors bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Cem Zengin für den Ausgleich sorgte (35.). Mykola Karalash machte in der 39. Minute das 3:2 von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors perfekt. Zur Pause wusste FC BW Feldkirch Juniors eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 76. Minute brachte Dario Luis Andrade Gider das Netz für Feldkirch Juniors zum Zappeln. Die Situation wurde für SC Tisis 1b noch schwieriger, als Kubilay Karatay in der 77. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Es folgte der Anschlusstreffer für die Gäste – bereits der zweite für Zengin. Nun stand es nur noch 3:4 (80.). Für IPA SC Tisis 1b reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Domenic Mitterer den Ball in der Nachspielzeit zum 4:4 über die Linie schob (97.) Letztlich gingen Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors und SC Tisis 1b mit jeweils einem Punkt auseinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC BW Feldkirch Juniors in der Tabelle auf Platz vier.

Mit sieben Zählern aus vier Spielen steht IPA SC Tisis 1b momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für Feldkirch Juniors ist SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b (Samstag, 14:30 Uhr). SC Tisis 1b misst sich am selben Tag mit SV Gaissau 1b (16:30 Uhr).

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – IPA SC Tisis 1b, 4:4 (3:2)

97 Domenic Mitterer 4:4

80 Cem Zengin 4:3

76 Dario Luis Andrade Gider 4:2

39 Mykola Karalash 3:2

35 Cem Zengin 2:2

32 Ajdin Pasalic 2:1

23 Hasan Erkoc 1:1

9 Filip Brajkovic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.