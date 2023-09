Hatlerdorf Juniors gewinnen Torfestival gegen Gaissau II

Details Sonntag, 03. September 2023 02:36

SV Gaissau 1b und SC Hatlerdorf Juniors lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete.

Nexhmedin Sejfijaj brachte Hatlerdorf Juniors in der elften Minute in Front. Bereits in der 13. Minute erhöhten die Gäste den Vorsprung. Eigentor in der 19. Minute: Pechvogel Yalcin Cansiz beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Gaissau 1b den 1:2-Anschluss. Für das 3:1 von SC Hatlerdorf Juniors zeichnete Kevin Russo verantwortlich (20.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Tobias Loacker in der 26. Minute. Hatlerdorf Juniors hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Arber Gjinaj war zur Stelle und markierte das 4:2 von SC Hatlerdorf Juniors (60.). Mit dem 3:4 gelang Loacker ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (63.). Eine äußerst unglückliche Figur machte Cansiz. Als wäre sein Tag mit dem Eigentor nicht schon gebraucht genug gewesen, flog Cansiz in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz Unterzahl war Hatlerdorf Juniors in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Gaissau 1b und fuhr somit einen 4:3-Sieg ein.

Gaissau 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Durch den Erfolg verbesserte sich SC Hatlerdorf Juniors im Klassement auf Platz sechs. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Hatlerdorf Juniors bei.

Am kommenden Samstag trifft SV Gaissau 1b auf SC Tisis 1b, SC Hatlerdorf Juniors spielt am selben Tag gegen FC Renault Malin Sulz 1b.

3. Landesklasse: SV Gaissau 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 3:4 (2:3)

63 Tobias Loacker 3:4

60 Arber Gjinaj 2:4

26 Tobias Loacker 2:3

20 Kevin Russo 1:3

19 Eigentor durch Yalcin Cansiz 1:2

13 Raimund Kuerbisch 0:2

11 Nexhmedin Sejfijaj 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.