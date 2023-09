Starker Start der SPG Göfis/Satteins II in die Saison – auch in Fussach gibt es drei Punkte!

Details Sonntag, 03. September 2023 14:30

Die SPG Göfis/Satteins II steht nach vier Runden an der Tabellenspitze der 3. Landesklasse. Ein 2:0 bei poolfolio SC Fussach II sichert die Führung vor den punktgleichen Teams der Altenstadt Juniors und Großwalsertal II.

Starke Defensive!

Volkan Deve, Trainer SPG Göfis/Satteins II: „Das Spiel begann mit mehr Ballbesitz für die gegnerische Mannschaft. Wir haben versucht kompakt zu stehen und mit einem Mittelfeldpressing zu Torchancen zu kommen. Genau so ist auch unser Tor entstanden. Nach einem Ballgewinn bekam Benedikt Paul Magnes den Ball in den Lauf und verwandelte zum 1:0. Wir hatten noch zwei hundertprozentige Torchancen, die wir nicht genutzt haben. In der zweiten Halbzeit sah es ähnlich aus. Wir sind dann auch durch frische Spieler von der Bank stärker geworden und konnten das 2:0 durch ein Eigentor der Heimelf erzielen. Durch unsere sehr gute defensiv Arbeit und nur einem Gegentor in den vier Spielen haben wir nun zehn Punkte geholt. Das Ziel ist es weiter unser Spiel zu verbessern und die Spieler weiterzuentwickeln, um in der Tabelle weiter vorne bleiben zu können!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.