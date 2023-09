Dornbirn Juniors geben 2:0 Führung in Lochau aus der Hand

Details Sonntag, 10. September 2023 01:51

Lochau 1b und SC Admira Dornbirn Juniors boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für SV Typico Lochau 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Ein Doppelpack brachte Admira Dornbirn Juniors in eine komfortable Position: Furkan Alici war gleich zweimal zur Stelle (4./30.). Manuel Beer von den Gästen sah in der 44. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. SC Admira Dornbirn Juniors musste den Treffer zum 1:2 hinnehmen (55.). In der 60. Minute gelang Lochau 1b, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Niklas Ill. Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ismail Bozbiyik, der in der 77. Minute zur Stelle war. Die Zeichen standen auf Sieg für Admira Dornbirn Juniors, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Bei SV Typico Lochau 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Lochau 1b. SV Typico Lochau 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

SC Admira Dornbirn Juniors klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Lochau 1b war bereits die dritte am Stück in der Liga.

SV Typico Lochau 1b setzte sich mit diesem Sieg von Admira Dornbirn Juniors ab und belegt nun mit neun Punkten den fünften Rang, während SC Admira Dornbirn Juniors weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Während Lochau 1b am nächsten Samstag (16:30 Uhr) bei Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gastiert, duelliert sich Admira Dornbirn Juniors am gleichen Tag mit SPG Göfis/Satteins 1b.

3. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SC Admira Dornbirn Juniors, 3:2 (0:2)

77 Ismail Bozbiyik 3:2

60 Niklas Ill 2:2

55 Mikael Azzopardi Huetter 1:2

30 Furkan Alici 0:2

4 Furkan Alici 0:1

