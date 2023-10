Erfolgsserie der TSV Altenstadt Juniors setzt sich gegen Admira Dornbirn Juniors fort

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:20

TSV Altenstadt Juniors kam am Samstag zu einem 2:1-Erfolg gegen Admira Dornbirn Juniors. SC Admira Dornbirn Juniors war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

In der 29. Minute ging Altenstadt Juniors in Führung. Admira Dornbirn Juniors glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) in die Kabinen. Mert Tarim erhöhte den Vorsprung von TSV Altenstadt Juniors nach 76 Minuten auf 2:0. Furkan Alici verkürzte für SC Admira Dornbirn Juniors später in der 87. Minute auf 1:2. Schließlich sprang für Altenstadt Juniors gegen Admira Dornbirn Juniors ein Dreier heraus.

In der Tabelle liegt SC Admira Dornbirn Juniors nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Admira Dornbirn Juniors bislang noch nicht. Der Angriff der Gastgeber ist mit zehn Treffern der erfolgloseste der 3. Landesklasse. In dieser Saison sammelte Admira Dornbirn Juniors bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen.

Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen SC Admira Dornbirn Juniors verbuchte man bereits den siebten Saisonsieg. Offensiv sticht TSV Altenstadt Juniors in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 34 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Die Gäste wandern mit nun 22 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Admira Dornbirn Juniors gegenwärtig trist aussieht.

SC Admira Dornbirn Juniors tritt am kommenden Samstag bei SPG Buch 1c an, Altenstadt Juniors empfängt am selben Tag Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors.

3. Landesklasse: SC Admira Dornbirn Juniors – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 1:2 (0:1)

87 Furkan Alici 1:2

76 Mert Tarim 0:2

29 Lucca Oberhoeller 0:1

