Lochau II gewinnt klar bei den Hatlerdorf Juniors

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:21

Mit 0:4 verlor SC Hatlerdorf Juniors am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen Lochau 1b. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Typico Lochau 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Laith Al Mustafa brachte SV Typico Lochau 1b in der 18. Minute in Front. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Simon Eberle einen weiteren Treffer für die Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 von Lochau 1b sorgte Nicolas Constantin Messmer, der in Minute 62 zur Stelle war. Lochau 1b baute den Vorsprung in der 64. Minute aus. Letztlich fuhr SV Typico Lochau 1b einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Hatlerdorf Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 27 Gegentore verdauen musste. Die bisherige Saisonbilanz von SC Hatlerdorf Juniors bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die Lage von Hatlerdorf Juniors bleibt angespannt. Gegen Lochau 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SV Typico Lochau 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Lochau 1b fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Seit sechs Begegnungen hat SV Typico Lochau 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Lochau 1b setzte sich mit diesem Sieg von SC Hatlerdorf Juniors ab und nimmt nun mit 16 Punkten den vierten Rang ein, während Hatlerdorf Juniors weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für SC Hatlerdorf Juniors ist SPG Göfis/Satteins 1b auf gegnerischer Anlage (Samstag, 13:30). SV Typico Lochau 1b misst sich zur selben Zeit mit IPA SC Tisis 1b.

3. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – SV Typico Lochau 1b, 0:4 (0:2)

64 Samuel Azzopardi Huetter 0:4

62 Nicolas Constantin Messmer 0:3

43 Simon Eberle 0:2

18 Laith Al Mustafa 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.