Tisis II rettet nach 0:2 einen Punkt gegen Großwalsertal II

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:20

Im Spiel von SC Tisis 1b gegen SPG Großwalsertal 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der vermeintlich leichte Gegner war SC Tisis 1b mitnichten. IPA SC Tisis 1b kam gegen Großwalsertal 1b zu einem achtbaren Remis.

In der 22. Minute ging SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b in Führung. In der 26. Minute brachte der Gast das Netz zum Zappeln. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Josip Zeba witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für IPA SC Tisis 1b ein (60.). Die komfortable Halbzeitführung von SPG Großwalsertal 1b hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Frederic Dobler schoss den Ausgleich in der 71. Spielminute. Dass SC Tisis 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Cem Zengin, der in der 76. Minute zur Stelle war. Aus der Ruhe ließ sich Großwalsertal 1b nicht bringen. Er erzielte wenig später den Ausgleich (78.). SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich IPA SC Tisis 1b noch ein Unentschieden.

Die Abwehrprobleme von SC Tisis 1b bleiben akut, sodass die Gastgeber weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat IPA SC Tisis 1b momentan auf dem Konto. Für SC Tisis 1b sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

SPG Großwalsertal 1b bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Offensiv konnte Großwalsertal 1b in der 3. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 26 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. SPG Großwalsertal 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste IPA SC Tisis 1b im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Großwalsertal 1b kassierte insgesamt gerade einmal anderthalb Gegentreffer pro Begegnung.

Am kommenden Samstag trifft SC Tisis 1b auf SV Typico Lochau 1b, SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b spielt tags darauf gegen FC Renault Malin Sulz 1b.

3. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 3:3 (0:2)

78 Adrian Duenser 3:3

76 Cem Zengin 3:2

71 Frederic Dobler 2:2

60 Josip Zeba 1:2

26 Adrian Duenser 0:2

22 Adrian Duenser 0:1

