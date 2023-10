Gaissau II schiebt sich mit Sieg gegen Göfis/Satteins II in das Tabellenmittelfeld hoch

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 00:59

In der 8. Runde der 3. Landesklasse haben die Altenstadt Juniors bei den Admira Dornbirn Juniors mit einem 2:1 Erfolg die Tabellenführung auf fünf Punkte ausgebaut. Verfolger Großwalsertal II kam in Tisis nur zu einem 3:3. Einen Platz im Tabellenmittelfeld hat sich der SV Gaissau II mit einem 2:0 gegen Göfis/Satteins Ii gesichert – es geht nach oben auf Platz sieben.

Gaissau II mit nur einem Gegentor in den letzten vier Spielen

Marko Fischer, Trainer SV Gaissau II: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, eine größere Chance von Loacker wurde nicht verwertet. In der zweiten Halbzeit übernahmen wir das Spiel. Erstes Tor über die Außenbahn, Flanke von Tobias Loacker, Handspiel und Elfmeter. Tobias verwandelt selbst zum 1:0. Der zweite Treffer ein Lochpass wieder auf Loacker, der umrundete den Tormann und schiebt den Ball in der 63. Minute ins leere Tor. Fazit: Solider 2:0 Sieg, der verdient war. In den letzten 4 Partien haben wir nur ein Gegentor bekommen. Das spricht auf jeden Fall für unsere hervorragende Abwehrleistung!“

