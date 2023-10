Buch 1c besiegt Admira Dornbirn Juniors souverän mit 6:3

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 02:10

SC Admira Dornbirn Juniors konnte SPG Buch 1c nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 3:6. Buch 1c ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Admira Dornbirn Juniors einen klaren Erfolg.

Gabriel Gstettner brachte SPG Buch 1c in der neunten Minute in Front. Manuel Beer traf zum 1:1 zugunsten von SC Admira Dornbirn Juniors (22.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Buch 1c nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Gstettner in diesem Spiel (33.). Spielstark zeigte sich der Gastgeber, als Simon Heinisch (42.) und Elias Eberle (44.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. SPG Buch 1c gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für den nächsten Erfolgsmoment von Buch 1c sorgte Michael Raid (76.), ehe Jonas Ender das 6:1 markierte (87.). Thomas Poldlehner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:6 für Admira Dornbirn Juniors ein (89.). Kurz darauf traf der Gast in der Nachspielzeit zum 3:6 (92.). Am Schluss schlug SPG Buch 1c SC Admira Dornbirn Juniors vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Kommende Woche tritt SPG Buch 1c bei Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors an (Samstag, 16:00 Uhr), am gleichen Tag genießt SC Admira Dornbirn Juniors Heimrecht gegen SC Fussach 1b.

3. Landesklasse: SPG Buch 1c – SC Admira Dornbirn Juniors, 6:3 (4:1)

92 Lorenz Ruemmele 6:3

89 Thomas Poldlehner 6:2

87 Jonas Ender 6:1

76 Michael Raid 5:1

44 Elias Eberle 4:1

42 Simon Heinisch 3:1

33 Gabriel Gstettner 2:1

22 Manuel Beer 1:1

9 Gabriel Gstettner 1:0

