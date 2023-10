Loacker tütet den Sieg ein

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 02:22

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen Gaissau 1b und FC Lauterach 1c an diesem neunten Spieltag. Die Ausgangslage sprach für SV Gaissau 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

In der dritten Minute lenkte Florentin Oblak den Ball zugunsten der Gäste ins eigene Netz. In Minute 19 erzielte Lauterach 1c den Ausgleich. Das Heimteam brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (38.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Tobias Loacker den Ausgleich (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der Treffer zum 3:2 sicherte Gaissau 1b nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Loacker in diesem Spiel (80.). Am Ende verbuchte SV Gaissau 1b gegen FC Lauterach 1c die maximale Punkteausbeute.

FC Lauterach 1c tritt kommenden Samstag, um 13:30 Uhr, bei SC Hatlerdorf Juniors an. Einen Tag später empfängt Gaissau 1b Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b).

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – SV Gaissau 1b, 2:3 (2:2)

80 Tobias Loacker 2:3

44 Tobias Loacker 2:2

38 Yasin Akbulut 2:1

19 Yasin Akbulut 1:1

3 Eigentor durch Florentin Oblak 0:1

