Neun Treffer zwischen Lochau II und den Nenzing Juniors in der 3. Landesklasse

Im Rahmen der 17. Runde der 3. Landesklasse kam es zu einem aufregenden Schlagabtausch zwischen SV Typico Lochau 1b und den FC Nenzing Juniors. Das Spiel, das mit einem packenden 6:3 endete, hielt die Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute in Atem. Während Lochau 1b eine beeindruckende Offensivleistung zeigte, kämpften die Nenzing Juniors tapfer, mussten sich aber letztendlich der Durchschlagskraft der Heimmannschaft beugen.

Ein turbulenter Start

Die Partie begann mit einem schnellen Tor der Nenzing Juniors, die bereits in der 3. Minute durch Oliver Horer in Führung gingen. Dieser frühe Treffer schockierte Lochau 1b nur kurzzeitig. Die Heimmannschaft fand schnell zurück ins Spiel und erzielte in der 23. Minute den Ausgleich durch Franco Bologna. Nur fünf Minuten später drehte Nicolas Constantin Messmer das Spiel zugunsten von Lochau 1b mit einem weiteren Tor zum 2:1. Die Nenzing Juniors antworteten prompt und stellten in der 29. Minute durch Oliver Horer, der seinen Doppelpack schnürte, den Gleichstand wieder her. Doch Lochau ließ nicht locker und ging durch ein Tor von Franco Bologna in der 31. Minute erneut in Führung, was den Halbzeitstand auf 3:2 setzte.

Lochau dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste. Lochau 1b erhöhte den Druck und erweiterte den Vorsprung durch ein Tor von Ismail Bozbiyik in der 50. Minute auf 4:2. Nur fünf Minuten später baute David Eberle die Führung weiter aus, indem er das 5:2 erzielte. Der Spielfluss und die Tordrang der Heimmannschaft waren beeindruckend und zeigten die taktische Überlegenheit von Lochau 1b. Ismail Bozbiyik, der einen besonders starken Tag erwischte, traf in der 60. Minute erneut und brachte das Spiel mit einem Stand von 6:2 praktisch zur Entscheidung.

Die FC Nenzing Juniors zeigten jedoch Charakter und gaben nicht auf. In der 78. Minute erzielte Bünyamin Topcu ein Tor für die Gäste, was das Ergebnis auf 6:3 korrigierte. Trotz dieses späten Treffers konnte die Aufholjagd nicht fortgesetzt werden, und das Spiel endete mit einem klaren Sieg für Lochau 1b.

Das beeindruckende 6:3-Endresultat spiegelt die offensive Stärke und Effizienz von Lochau 1b wider, die mit einer geschlossenen Teamleistung und einem herausragenden Angriffsspiel den Sieg sicherstellten. Für die FC Nenzing Juniors war es trotz der Niederlage eine lehrreiche Begegnung, in der sie phasenweise gleichwertig agierten, letztendlich aber der Durchschlagskraft des Gegners weichen mussten.

3. Landesklasse: Lochau 1b : FC Nenzing Juniors - 6:3 (3:2)

78 Bünyamin Topcu 6:3

60 Ismail Bozbiyik 6:2

55 David Eberle 5:2

50 Ismail Bozbiyik 4:2

31 Franco Bologna 3:2

29 Oliver Horer 2:2

28 Nicolas Constantin Messmer 2:1

23 Franco Bologna 1:1

3 Oliver Horer 0:1

