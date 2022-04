Ausgleich bleibt nur Ehrentreffer - klarer Erfolg von Mühlebach in Hatlerdorf

Details Dienstag, 19. April 2022 15:39

SC Mühlebach fertigte Hatlerdorf Juniors am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. SC Mühlebach hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Auf eigenem Platz hatte der Tabellenprimus im Hinspiel ein 1:1-Remis verbucht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Marcel Meraner markierte in der zweiten Minute die Führung. In der 18. Minute hatte SC Hatlerdorf Juniors den Ausgleich parat. In der 20. Minute bejubelte SC Mühlebach das 2:1. In der 29. Minute überwand SC Mühlebach die Abwehr von Hatlerdorf Juniors und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. SC Hatlerdorf Juniors wurde deutlich abgehängt, als SC Mühlebach auf 4:1 erhöhte (55.). Der fünfte Streich von SC Mühlebach war Martin Fogarasi vorbehalten (61.). SC Mühlebach überrannte Hatlerdorf Juniors förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SC Hatlerdorf Juniors bekleidet mit 25 Zählern Tabellenposition sieben. Sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Hatlerdorf Juniors in dieser Zeit nur einmal gewann.

Wer soll SC Mühlebach noch stoppen? SC Mühlebach verbuchte gegen SC Hatlerdorf Juniors die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 4. Landesklasse weiter an. Mit nur 23 Gegentoren stellt SC Mühlebach die sicherste Abwehr der Liga. SC Mühlebach bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC Mühlebach 15 Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. SC Mühlebach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Als Nächstes steht Hatlerdorf Juniors BayWaLamag FC Thüringen 1b gegenüber (Montag, 13:00 Uhr). Kommenden Mittwoch (19:00 Uhr) muss SC Mühlebach auswärts antreten. Es geht gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b.

4. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – SC Mühlebach, 1:6 (1:3)

88 Martin Beyer 1:6

61 Martin Fogarasi 1:5

55 Thomas Oelz 1:4

29 Thomas Oelz 1:3

20 Thomas Oelz 1:2

18 Raimund Kuerbisch 1:1

2 Marcel Meraner 0:1