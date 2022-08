Lochau 1b lässt es richtig krachen

Details Sonntag, 07. August 2022 11:08

SPG CHT Brederis/Meiningen 1c konnte SV Typico Lochau 1b zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4.

Franco Bologna brachte Lochau 1b in der elften Spielminute in Führung. In der 31. Minute erzielte Serkan Kilic das 2:0 für die Gäste. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Bologna seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). Der tonangebende Stil von SV Typico Lochau 1b spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Wenige Minuten später verkürzte Brederis/Meiningen 1c auf 1:3 (65.). Für ruhige Verhältnisse sorgte SV Typico Lochau 1b, als man das 4:1 besorgte (77.). Ein starker Auftritt ermöglichte Lochau 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c.

Brederis/Meiningen 1c hat das nächste Spiel erst in sechs Wochen, am 18.09.2022 gegen Farbencenter FC Thüringen 1b. In neun Wochen trifft Lochau 1b auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 09.10.2022 bei FC Thüringen 1b antritt.

4. Landesklasse: SPG CHT Brederis/Meiningen 1c – SV Typico Lochau 1b, 1:4 (0:3)

77 Nicolas Burtscher 1:4

65 Simon Sieber 1:3

44 Franco Bologna 0:3

31 Serkan Kilic 0:2

11 Franco Bologna 0:1