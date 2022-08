Zwei-Tore-Mann Mahler reicht SC Tisis 1b nicht

Details Sonntag, 14. August 2022 14:48

IPA SC Tisis 1b steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen SPG Göfis/Satteins 1b mit 2:4.

Das Spiel begann relativ flott und beide Teams starteten engagiert. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Göfis/Satteins 1b noch das 1:0 (40.). Der Gast bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Marvin Mahler für den Ausgleich sorgte (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.



In der 52. Minute überwand SPG Göfis/Satteins 1b die Abwehr von SC Tisis 1b und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Kevin Schatzmann brachte den Ball zum 3:1 zugunsten von Göfis/Satteins 1b über die Linie (56.). Es folgte der Anschlusstreffer für IPA SC Tisis 1b – bereits der zweite für Mahler. Nun stand es nur noch 2:3 (64.). Das Heimteam musste den Treffer zum 4:2 hinnehmen (87.). Letzten Endes ging SPG Göfis/Satteins 1b im Duell mit SC Tisis 1b als Sieger hervor.

4. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – SPG Göfis/Satteins 1b, 2:4 (1:1)

87 Dominic Kuehne 2:4

64 Marvin Mahler 2:3

56 Kevin Schatzmann 1:3

52 Juergen Hafner 1:2

45 Marvin Mahler 1:1

40 Juergen Hafner 0:1