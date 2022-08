SC Tisis 1b vergibt 3:1-Führung

Details Montag, 22. August 2022 09:48

FC Sport Haschko Sulzberg 1b drehte einen 2:3-Pausenrückstand und ließ IPA SC Tisis 1b am Ende mit 7:3 keine Chance.

FC Sulzberg 1b geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Arian Rushiti das schnelle 1:0 für SC Tisis 1b erzielte. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Sulzberg 1b bereits wenig später besorgte (9.). IPA SC Tisis 1b schoss in der 27. Minute das Tor zum 2:1. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Rushiti seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Dominik Giselbrecht zum 2:3 zugunsten von FC Sport Haschko Sulzberg 1b (45.). Zur Pause wusste SC Tisis 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.



Maximilian Baldauf beförderte das Leder zum 3:3 von FC Sulzberg 1b in die Maschen (58.). Für das 4:3 des Gastgebers zeichnete Fabian Feurle verantwortlich (60.). Für das 6:3 von Sulzberg 1b sorgte Fabian Feurle, der in Minute 84 zur Stelle war. FC Sulzberg 1b ließ den Vorsprung in der 86. Minute anwachsen. Am Ende kam Sulzberg 1b gegen IPA SC Tisis 1b zu einem verdienten Sieg.

Bei FC Sport Haschko Sulzberg 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Sulzberg 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Den Blick aufs Klassement wird man bei SC Tisis 1b – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der Gast abgerutscht und steht aktuell nur auf dem elften Rang.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Sulzberg 1b stellt sich am Mittwoch (18:00 Uhr) bei Intersport FC Schruns 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt IPA SC Tisis 1b SPG CHT Brederis/Meiningen 1c.

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – IPA SC Tisis 1b, 7:3 (2:3)

86 Stefan Eienbach 7:3

84 Fabian Feurle 6:3

79 Dominik Giselbrecht 5:3

60 Fabian Feurle 4:3

58 Maximilian Baldauf 3:3

45 Dominik Giselbrecht 2:3

40 Arian Rushiti 1:3

27 Mariyan Temelkov 1:2

9 Stefan Eienbach 1:1

4 Arian Rushiti 0:1