Brederis/Meiningen 1c siegt souverän

Details Montag, 22. August 2022 09:53

SPG CHT Brederis/Meiningen 1c hat sich gegen SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b mit 4:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Mellau/Bizau/Bezau 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Arsen Murad traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf Brederis/Meiningen 1c zum Ausgleich (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nur eine Minute später erzielte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c die 2:1-Führung. In der 67. Minute brachte die Heimmannschaft das Netz zum Zappeln. Simon Sieber schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 4:1 für Brederis/Meiningen 1c in die Höhe. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c gegen SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b.

Mit diesem Sieg zog Brederis/Meiningen 1c an Mellau/Bizau/Bezau 1b vorbei auf Platz sieben. Die Gäste fielen auf die zehnte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für SPG CHT Brederis/Meiningen 1c ist IPA SC Tisis 1b (Dienstag, 18:00 Uhr). Mellau/Bizau/Bezau 1b misst sich am selben Tag mit SV frigo Ludesch 1b (18:30 Uhr).

4. Landesklasse: SPG CHT Brederis/Meiningen 1c – SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b, 4:1 (1:1)

74 Simon Sieber 4:1

67 Raphael Gaechter 3:1

60 Fabian Franz 2:1

45 Noah Ganath 1:1

6 Arsen Murad 0:1